София, , 12:41 — REGNUM Крупнейшая газораспределительная компания Болгарии — «Булгаргаз» («БГ») объявила о проведении тендера на поставку в страну сжиженного голубого топлива. Об этом 20 сентября сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, «БГ» планирует реализовать ряд соответствующих контрактов в период с начала 2023-го по конец 2024-го годов.

«В долгосрочной перспективе мы заинтересованы в партнерских отношениях с энергетическими структурами до 2034-го года», — заявила на брифинге в Софии исполнительный директор «Булгаргаза» Деница Златева.

Напомним, ранее официальная София анонсировала увеличение поставок в Болгарию сжиженного газа из США и Азербайджана.