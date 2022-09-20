Тбилиси, 20 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Неизвестный, захвативший 20 сентября отделение «Банка Грузии» в Кутаиси, удерживает 12 заложников. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

jb Грузинская полиция

«На данный момент в здании остаются заложниками 12 человек. Правоохранители принимают все необходимые меры для их быстрого и безопасного освобождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник требует крупную сумму денег. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим терроризм и незаконное хранение оружия.

Напомним, ранее в грузинских СМИ сообщили, что захвативший отделение банка мужчина потребовал $2 млн.