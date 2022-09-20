Тунис, , 12:43 — REGNUM Коалиция оппозиционных партий Туниса «Фронт национального спасения» официально объявила об отказе от участия в парламентских выборах, которые пройдут в стране 17 декабря. Об этом 20 сентября сообщает Babnet.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, от участия в выборах отказались пять крупнейших оппозиционных партий: «Ан-Нахда», Республиканская партия Туниса, Трудовая партия Туниса, «Сердце Туниса» и движение «Инициатива».

Заявление последовало после того, как 15 сентября президент Туниса Кайс Сайед издал закон о выборах, существенно снижающий роль политических партий, выдвигающих свои кандидатуры. Роль парламента будет существенно ограничена в пользу главы государства, а депутаты будут избираться по одномандатной системе вместо голосования по партийным спискам, как это было ранее.

В оппозиции заявляют, что парламентские выборы имеют единственную цель — укрепление авторитарной власти президента Кайса Сайеда, а результаты голосования могут быть изменены из-за того, что независимый избирательный орган по факту стал подчиняться главе государства.