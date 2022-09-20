Луганск, , 12:40 — REGNUM Киевская армия усилила обстрелы территорий республик Донбасса после заявления о скором проведении референдумов о вхождении в состав России, отметил 20 сентября в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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«Подойдя ближе, нацисты усилили обстрелы освобождённых территорий. Главные задачи — посеять панику и не дать провести референдумы. Но влияет и на то и на другое с точностью до наоборот», — написал дипломат.

Киевский нацистский режим на инициативу о проведении референдумов ответил истерикой, добавил Мирошник.

Как сообщалось ранее, власти Донецкой и Луганской республик, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей заявили о необходимости проведения референдумов о вхождении в состав России. Предполагается, что референдумы пройдут осенью 2022 года.