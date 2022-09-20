Москва, 20 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Россия продолжит двигаться своим суверенным курсом. Об этом 20 сентября в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Что касается России, мы не свернём со своего суверенного курса. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, намерены и далее продвигать объединительную повестку дня», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также отметил, что гегемония в мировых делах не может продолжаться вечно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что основа суверенитета страны складывается из нескольких составляющих, без которых всё будет рассыпаться. По его словам, это военно-политический суверенитет («быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики, обеспечить безопасность»), экономический суверенитет («развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого»).

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Кроме того, это технологический и общественный («способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач, уважение к своей истории, к своей культуре, к своему языку, к народам, которые проживают на единой территории») суверенитеты.

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