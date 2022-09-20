Самарканд, Узбекистан, 20 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Движение к многополярности наталкивается на яростное сопротивление слабеющего гегемона. Об этом 20 сентября заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Такое объективное развитие в сторону многополярности наталкивается, к сожалению, на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать всё: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку», — заявил Путин.

«Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени. Но продолжаться вечно так не может. Это невозможно. Даже говорю сейчас об этом вне контекста событий, которые происходят на (территории б. УССР)», — подчеркнул он.