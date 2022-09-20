София, 20 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Сразу в нескольких крупных городах Болгарии началась масштабная общественная акция против нелегальной миграции. Об этом 20 сентября сообщает БНР.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

Согласно официальной информации, участники протестных мероприятий собираются у зданий управлений полиции с требованием интенсифицировать работу по защите государственной границы Болгарии от проникновения нелегалов.

При этом в ряде регионов правоохранители полностью санкционировали подобные выступления, предоставив для манифестаций прилегающие к полицейским участкам территории.

Напомним, только за последние два месяца в Болгарии было задержано до 2,4 тыс. человек, незаконно оказавшихся на болгарской территории. Ранее минобороны страны направило на охрану границы элитные армейские подразделения.