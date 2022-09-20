Якутск, 20 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Подходят к концу работы по обновлению аэропортовых комплексов в шести населённых пунктах Якутии — Белой горе, Депутатском, Вилюйске, Нерюнгри Сангаре и Хандыге. В последних трёх помимо инфраструктуры также возводят аэровокзалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе правительства Якутии.

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Работы идут в рамках программы «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». Всего работы по реконструкции продолжаются в 13 аэропортах. В шести из них модернизация будет завершена в 2022 году. На обновление объектов аэропортовой инфраструктуры потратят 38,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, из федерального бюджета Якутии выделены 5,59 млрд рублей. Этой суммы не хватает республике для строительства и реконструкции аэропортов из-за роста цен на стройматериалы.