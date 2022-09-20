Москва, , 12:37 — REGNUM Сегодня, 20 сентября, президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принимает верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств, сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот Kremlin.ru

В торжественной церемонии принимают участие послы Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдавии, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи и Венесуэлы.

Отмечается, что вручение верительных грамот, удостоверяющих личность дипломатического представителя, символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России.

Как сообщало ИА REGNUM, вручение верительных грамот обычно проходит несколько раз в год.

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