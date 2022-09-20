Брюссель, 20 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Евросоюз выделит киевскому режиму помощь объёмом в 5 млрд евро. Об этом 20 сентября заявили в Совете ЕС.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

Согласно заявлению, Киев получит 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Ранее Брюссель уже выделил режиму 1 млрд евро. Всего власти Евросоюза пообещали предоставить 9 млрд евро.

Уточняется, что средства направляются на удовлетворения «растущих потребностей страны».