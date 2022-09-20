Ярославль, , 12:42 — REGNUM В Ярославской области три фельдшерско-акушерских пункта (далее — ФАП) работают без необходимого оборудования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Даниловский районный суд.

Сельский ФАП Правительство Ярославской области

Иски прокурора Даниловского района были связаны с тем, что сразу в трёх ФАПах в селе Покров, Дмитриевское и деревне Ермаково не хватает медицинского оборудования, положенного по стандартам оснащения ФАПов.

«Отсутствует следующее оборудование: электрокардиограф портативный 3-х или 6-канальный автоматический дефибриллятор; щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный; одеяло с подогревом; роторасширитель одноразовый; кислородный ингалятор; спирометр. По состоянию на 31 марта 2022 в Покровском ФАПе отсутствует вышеперечисленное медицинское оборудование. Изложенное нарушает права неопределенного круга лиц на охрану здоровья и получение необходимой медицинской помощи», — сообщается в одном из исков.

Список отсутствующего оборудования аналогичен и в двух других случаях. Соответственно, районный прокурор просил обязать Даниловскую центральную районную больницу и региональный депздрав в течение года с момента вступления решения суда в силу обеспечить ФАПы всем необходимым оборудованием. Ответчик в лице даниловской больницы иск не оспаривал, предоставил письменный отзыв, в котором согласился, что оборудование необходимо закупить, однако отметил, что ЦРБ является бюджетным учреждением и достаточных средств для проведения закупки не имеет. Недостающее оборудование должны закупить по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы. Депздрав предоставил отзыв на иск, просил рассмотреть дело без их представителя.

По итогу иск прокурора к больнице был удовлетворён во всех трёх случаях. Все три фельдшерско-акушерских пункта в течение года должны быть оснащены недостающим медицинским оборудованием.