Минск, , 12:34 — REGNUM В Белоруссии нужно мобилизовать все структуры органов власти на наведение порядка и дисциплины. Об этом 20 сентября заявил глава республики Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не хватает дисциплины. Поэтому вам надо взять на контроль в этом плане всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину», — сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем совета безопасности республики Александром Вольфовичем.

Он поручил мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. «По всем направлениям», — добавил Лукашенко.

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