Киев, , 12:33 — REGNUM Референдумы на освобожденных территориях и возвращение, в частности, Донбасса в состав России станут «крупнейшим поражением для Зеленского», отметил 20 сентября в своем телеграм-канале военный эксперт Алексей Леонков.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

На фоне возвращения русских земель в состав России померкнут и контрнаступление ВСУ в Харьковской области, и попытки устраивать новые провокации по сценарию Бучи, полагает он.

«У Порошенко был — Крым наш, у Зеленского будет — Донбасс наш. Сильный ответный ход России! СВО меняется! Победа будет за нами!» — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, власти Донецкой и Луганской республик, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей заявили о необходимости проведения референдумов о вхождении в состав России. Предполагается, что референдумы пройдут осенью 2022 года.