Донецк, 20 сентября 2022, 12:31 — REGNUM Киевские каратели попытались совершить прорыв в направлении Красного Лимана, однако эти попытки отбили союзные силы. Об этом 20 сентября заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что в администрациях и парламентах Донецкой и Луганской Народных Республик с 19 сентября началась активная проработка вопросов по проведению референдума о вхождении в состав России.
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