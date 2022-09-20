Донецк, , 12:31 — REGNUM Киевские каратели попытались совершить прорыв в направлении Красного Лимана, однако эти попытки отбили союзные силы. Об этом 20 сентября заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если брать сам Красный Лиман и Ямполь, противник также делает, пусть редкие, но попытки вылазок диверсионных групп, нашими силами это все отбивается», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что в администрациях и парламентах Донецкой и Луганской Народных Республик с 19 сентября началась активная проработка вопросов по проведению референдума о вхождении в состав России.

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