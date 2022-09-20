Донецк, 20 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Киевские каратели попытались совершить прорыв в направлении Красного Лимана, однако эти попытки отбили союзные силы. Об этом 20 сентября заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Если брать сам Красный Лиман и Ямполь, противник также делает, пусть редкие, но попытки вылазок диверсионных групп, нашими силами это все отбивается», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что в администрациях и парламентах Донецкой и Луганской Народных Республик с 19 сентября началась активная проработка вопросов по проведению референдума о вхождении в состав России.

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