Тюмень, , 12:31 — REGNUM В Тюмени офтальмологи областной клинической больницы № 2 за полторы недели помогли 12 детям с серой плёнкой в глазах. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Красная карточка Ian Burt

«По словам родителей, в одном из магазинов города детям раздавали карточки, на которых был скретч-слой. Пациенты на улице пытались стереть данный слой и благодаря ветру частички разных размеров попадали на роговицу глаза. При поступлении в приемное отделение под микроскопом происходило изъятие частиц», — сообщила специалист областной больницы №2 порталу 72.ru.

По словам врача офтальмологического отделения детского стационара Анастасии Аксёновой, треть пациентов поступает в приемное отделение детского стационара с инородным телом в глазу. Причём с различной локализацией, степенью повреждения, а также причиной попадания.