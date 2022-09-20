Бамиан, Афганистан, 20 сентября 2022, 12:30 — REGNUM В афганской провинции Бамиан местные власти начали процесс продажи киосков уличным торговцам в административном центре провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Согласно источникам, муниципалитет Бамиана спроектировал специальные киоски со стандартной окраской для уличных торговцев Бамиана. Рыночная стоимость одного киоска оценивается максимум в 9000 афгани.
Местный источник, не пожелавший назвать своё имя, сообщил газете «8 Собх», что чиновники муниципалитета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане в качестве эксперимента по реализации этими киосков принудительно продают их по цене в два раза выше (от 18 до 20 тысяч афгани).
По словам источника, помимо продажи киосков талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также взимают от 300 до 500 афгани в месяц в качестве арендной платы.
Другой местный источник подтверждает это и говорит, что доход торговцев невелик, и они не могут позволить себе купить киоск за 18-20 тысяч афгани.
«Администрация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане поставила торговцев в безвыходное положение, они вынуждены покупать киоски по двойной цене, иначе они потеряют свою работу», — добавил собеседник.
Это происходит несмотря на то, что в нынешней ситуации, когда безработица, нищета и голод распространяются повсеместно, большинство жителей провинции из-за отсутствия работы прибегают к торговле вразнос, чтобы покрыть расходы своей семьи.