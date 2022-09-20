Бамиан, Афганистан, 20 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В афганской провинции Бамиан местные власти начали процесс продажи киосков уличным торговцам в административном центре провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Фото мэрии Ярославля Проект торгового киоска

Согласно источникам, муниципалитет Бамиана спроектировал специальные киоски со стандартной окраской для уличных торговцев Бамиана. Рыночная стоимость одного киоска оценивается максимум в 9000 афгани.

Местный источник, не пожелавший назвать своё имя, сообщил газете «8 Собх», что чиновники муниципалитета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане в качестве эксперимента по реализации этими киосков принудительно продают их по цене в два раза выше (от 18 до 20 тысяч афгани).

По словам источника, помимо продажи киосков талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также взимают от 300 до 500 афгани в месяц в качестве арендной платы.

Другой местный источник подтверждает это и говорит, что доход торговцев невелик, и они не могут позволить себе купить киоск за 18-20 тысяч афгани.

«Администрация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане поставила торговцев в безвыходное положение, они вынуждены покупать киоски по двойной цене, иначе они потеряют свою работу», — добавил собеседник.

Это происходит несмотря на то, что в нынешней ситуации, когда безработица, нищета и голод распространяются повсеместно, большинство жителей провинции из-за отсутствия работы прибегают к торговле вразнос, чтобы покрыть расходы своей семьи.