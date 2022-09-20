Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM Судебные приставы взыскали с жительницы Екатеринбурга 142 тыс. рублей штрафов ГИБДД. Об этом журналистам сообщили в УФССП по Свердловской области.

Штраф Дарья Антонова © ИА REGNUM

Свердловчанка накопила 76 штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако оплачивать их не спешила. Не последовало оплаты и после предписания приставов.

В ходе рейдов должницу нашли. Судебные приставы были готовы арестовать её автомобиль. Женщина, опасаясь за свою иномарку, погасила задолженность в размере 142 тыс. рублей.