Красноярск, , 12:29 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили о непогоде — тумане и сильном ветре.

Осень Марина Захарова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию синоптиков, 21 сентября и ночью 22 сентября в Красноярском крае на юге Таймыра ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 27 м/с.

В центральных и южных районах края ночью и утром прогнозируется туман. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Красноярске на предстоящей неделе ожидается переменчивая погода. 20 и 23 сентября пройдут небольшие дожди, 25 сентября — с мокрым снегом. В остальное время осадков не ожидается.

В течение рабочей недели ночные температуры воздуха в столице края составят от +5 до +15 °C, дневные — от +13 до +22 °C. На выходных похолодает. Ночью будет до 0, +5 °C, днём — до +5, +10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии спасатели распространили очередное предупреждение об ухудшении погодных условий.

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