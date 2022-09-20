Бостон, США, 20 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Популярный рэпер Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл) заказал пиццу группе протестующих, собравшейся около места проведения его концерта в Бостоне (США). Об этом пишет портал NME.

Цитата из видеоинтервью Lil Nas X

«Люди протестовали против моего концерта прошлой ночью. Поэтому мы принесли им пиццу», — заявил Lil Nas X. В то же время протестующие отказались от подарка музыканта, продолжив демонстрацию.

Напомним, в 2021 году Lil Nas X опубликовал видеоклип на песню Montero, в котором присутствуют образ Сатаны и ЛГБТ-пропаганда. Работа вызвала негативную реакцию со стороны религиозных групп.