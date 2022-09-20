Сеул, , 12:29 — REGNUM За последние пять лет лишь 25% сотрудников местных органов власти Южной Кореи были привлечены к ответственности за совершение сексуального насилия. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

Насилие Иван Шилов © ИА REGNUM

С 2017 по 2021 год в Южной Корее было зарегистрировано 576 случаев вынесения дисциплинарного взыскания государственным служащим за различные виды сексуальных проступков. Из них 253 случая приходятся на сексуальное насилие, 252 случая — на сексуальные домогательства, 71 случай — использование услуг проституции.

Известно, что лишь 25% из 253 госслужащих, признанных виновными в сексуальном насилии, были уволены или высланы. Остальные получили менее суровые наказания, вплоть до отстранения от работы.