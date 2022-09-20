Ярославль, 20 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Ярославской области жители остались без электричества в результате сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Центр» — «Ярэнерго».

«Россети Центр» — «Ярэнерго» Обрыв ЛЭП в Ярославской области

Ранее ИА REGNUM сообщал, что в Ярославской области ожидается шторм. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду.

«С 19 сентября с 15:00 у нас в деревне Черелисино нет света! У меня трое маленьких детей, отопление от электричества, плита электрическая… В общем, нет света — совсем беда! Прошу Вас поспособствовать в решении вопроса! Спасибо», — обратился к губернатору Михаилу Евраеву Александр Репин.

Как сообщили в энергетической компании, наиболее сильно от стихии пострадали Ярославский, Переславский, Рыбинский, Тутаевский и Даниловский районы.

«Часть повреждений на линиях устранена в вечернее и ночное время. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются, задействованы 68 бригад энергетиков, в составе 148 человек и 68 единиц техники», — сообщили в пресс-службе «Россети Центр» — «Ярэнерго».

Энергетики обещают, что ликвидация последствий непогоды будет продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей. При этом количество населённых пунктов, оставшихся без электричества, в МРСК не называют.

Отметим, такие погодные условия в регионе сохранятся до вечера 20 сентября. Сообщить о проблемах с электричеством можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220.