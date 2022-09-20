Иркутск, 20 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 20 сентября предупредило о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 сентября местами по области сохранятся порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с, утром и днем в центральных, южных и верхнеленских районах ожидаются порывы до 25 м/с, на озере Байкал — порывы 30-35 м/с, дождь, мокрый снег, установление временного снежного покрова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По области будет облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом, в западных, северо-западных районах и днем по области без существенных осадков, местами кратковременные дожди. Ветер — северо-западный, северный — 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, утром и днем в центральных, южных и верхнеленских районах - 10-15 м/с, местами порывы - 20-25 м/с. Температура ночью +2, +7°, при прояснении -1, -6°, днем +8, +13°, при облачной погоде +1, +6°С, предупредили спасатели.

В Иркутской области проведена проверка готовности органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности и других сил, предназначенных для реагирования на возможное ухудшение оперативной обстановки, уточнены планы действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала в середине сентября.

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