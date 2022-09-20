Воронеж, 20 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Районные управы Воронежа смогут самостоятельно утилизировать временные сооружения, установленные самовольно, демонтированные и невостребованные владельцами. Соответствующее постановление главы администрации города Вадима Кстенина опубликовано и вступило в силу с 20 сентября, сообщил Кстенин в телеграм-канале.

City-yaroslavl.ru Брошенный автомобиль

«Речь идет о металлических гаражах, контейнерах, тентах, навесах, ограждениях, не являющихся объектами капстроительства и т.д., если они размещались без правоустанавливающих документов», — уточнил мэр.

Он пояснил, что в случае, если в течение трёх месяцев после демонтажа объекты окажутся невостребованными их владельцами, их можно будет утилизировать — например, сдать в металлолом. Деньги будут зачисляться в бюджет города. Также глава администрации упорядочил процедуру ликвидации ярмарок, по которым истекает срок разрешения на организацию, с возможностью утилизации объектов, если за ними не обратятся владельцы.

Кроме того, добавил мэр, ранее в силу вступило постановление, которым сокращены сроки очистки улиц и дворов от брошенных автомобилей. В частности, исключена процедура запроса данных о владельце у ГИБДД. Для очистки дворов теперь не требуется протокол общего собрания собственников жилья, достаточно обращения УК или ТСЖ.

«Постановление позволяет убирать не только разукомплектованные транспортные средства, но и те, которые находятся на улице без движения более 6 месяцев, а также те, которые превратили в рекламную площадку», — уточнил Кстенин.