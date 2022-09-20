Донецк, 20 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики не будет проводиться публичных казней иностранных наёмников, сообщил 20 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

В эфире проекта «Соловьёв Live» он подтвердил, что публичные казни проводиться не будут. По его словам, законодательством республики, касающимся высшей меры наказания, предусмотрено «приведение в исполнение и отсутствие какой-либо информации на запросы родственников».