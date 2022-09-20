Москва, , 12:25 — REGNUM Профильные комитеты Госдумы в течение недели проведут анализ эффективности реализации соглашений о разделе продукции и предложат инициативы, которые позволят убрать пробелы в законодательстве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, такое поручение дал парламентариям спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе пленарного заседания рассказала об обращении руководства Сахалинской области, которое, по ее словам, затрагивает как социально-экономические интересы самого региона, так и экономические интересы России и всех участников соглашения «Сахалин-1».

"Дело в том, что в 2022 году Exxon Neftegas Limited, который является оператором проекта, не выполняет программы принятых на себя обязательств, что создает очень высокие негативные последствия для других добросовестных участников соглашения и, конечно, очень высокую напряженность социальную для наших регионов, для Сахалинской области прежде всего», — сказала парламентарий.

По ее словам, сторона, не выполняющая обязательства, отказывается от переговоров и решения вопроса. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Яровой и профильным комитетам разобраться в проблеме.

«Закон для всех один. Иностранные компании, получившие льготные условия в режиме СРП должны руководствоваться законом и только законом. И даже если они эти льготные условия не исполняют, надо с ними разбираться и вообще анализировать соглашения о разделе продукции «Сахалин-1» с позиции эффективности», — сказал Володин.

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