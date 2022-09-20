Москва, , 12:25 — REGNUM Сборная России по фехтованию исключила переехавшего в США саблиста Константина Лоханова из списка кандидатов в национальную команду. Об этом 20 сентября сообщается на сайте Министерства спорта РФ.

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Лоханов был мужем олимпийской чемпионки по фехтованию на саблях Софии Поздняковой. Он предлагал супруге сбежать в США вместе с ним, но она отказалась и подала на развод.

Отец Поздняковой, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, сообщил, что Лоханов уехал в США, не поставив в известность руководство Федерации фехтования России (ФФР).

В США 23-летний Лоханов планирует заниматься тренерской деятельностью.

В 2021 году на Лоханов входил в состав сборной России на Олимпийских играх в Токио. В индивидуальном соревнованиях он выбыл во втором круге, а в командном зачёте мужская команда добралась до четвертьфинала.