Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Движение городского общественного транспорта на юге Санкт-Петербурга временно изменили из-за пожара в складском здании в поселке Шушары, предупредили 20 сентября в пресс-службе ГУП «Организатор перевозок».

Автобус в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ранним утром 20 сентября на складе холодильников на улице Пушкинская, 25/3, недалеко от Витебского проспекта, начался пожар. К 08:30 мск огонь охватил 1 тыс. кв. м. площади здания, а ранг пожара был повышен до третьего уровня. К 10:30 мск пожарным удалось локализовать возгорание.

«В связи с пожаром на складах в поселке Шушары временно изменены трассы автобусных маршрутов № 190, 281, 385», — говорится в сообщении.

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