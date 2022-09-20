Донецк, 20 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В течение одного дня бойцами спецназа «Ахмат», частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) было уничтожено 200 боевиков ВСУ. Об этом 20 сентября сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, видеозапись слов которого 20 сентября приводит в своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Как рассказал командир указанного подразделения, союзные силы запланировали на 20 сентября провести масштабные мероприятия по всей линии фронта.

«Сегодня получилось так, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно со 2-м корпусом ЛНР и ЧВК «Вагнер» провели совместные мероприятия на территории участка Берестовое-Спорное. Очень хорошие результаты сегодня, уничтожено около 200 человек личного состава противника», — сказал он.

Также Алаудинов уточнил, что он ожидает хорошее продвижение союзных сил в ближайшие дни, так как ими были захвачены хорошие опорные пункты и были приложены все усилия для налаживания плацдарма для дальнейшего наступления.

При этом командир спецназа «Ахмат» указал, что перед союзными силами поставлены задача по уничтожению противника, которые будут выполнены.

«В ближайшее время серьёзные результаты будут ощутимы для всех, кто находится на передовой. Хочу отметить, что противник уже понимает, что детские шалости, которые у него получились буквально последние десять дней назад, — они в прошлом», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за месяц проведения сбора средств на покупку ударного беспилотника турецкого производства «Байрактар» для ВСУ в Латвии так и не удалось набрать необходимых 5 млн евро.