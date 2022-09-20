Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM Возвращение в Россию — это то, за что Донбасс сражается больше восьми лет. Так написал в своём телеграм-канале активист и блогер Сергей Колясников.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что проведение референдумов даст местным жителям гарантии вхождения в состав России, а значит и гарантии будущего. Также придёт понимание каждого и всех о том, что всё, что было и будет, не напрасно.

«А еще референдумы — это однозначная смена статуса СВО. Которая назрела уже давно», — добавил Колясников. И резюмировал: «Нельзя драться на подушках с тем, кто с тобой дерётся на ножах».

Отметим, в комментариях активно обсуждают эту его запись. Особенно людей заинтересовал вопрос об изменении статуса СВО. У многих граждан возникли вопросы в связи с тем, что киевские террористы наносят удары по Курской и Белгородской областям. Как референдумы скажутся на обстрелах Донецка, интересуются граждане.

Впрочем, интернет-пользователь с ником Umarich дал ответ на этот вопрос. Он отметил, что с вхождением ДНР и ЛНР в состав России изменится статус территорий, для защиты которых Российская Федерация проводит специальную военную операцию. После этого посланные киевским режимом террористы автоматически окажутся на территории России, и это уже совсем другая история.

«А значит СВО моментально превращается в Освободительную войну, и вот тут уже можно даже наносить по ним ядерный удар», — сказал гражданин.

«Думаю сейчас в Киеве и в Вашингтоне у них мозг взрывается: пора сваливать, иначе получим Сармат в форточку», — заключил форумчанин.

Как сообщало ИА REGNUM, общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям республик с предложением провести референдумы о вхождении в состав России.