Таллин, 20 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Силы обороны Эстонии уже несколько месяцев готовят на территории страны военнослужащих-артиллеристов из б. УССР, сообщило эстонское «Радио 4».

Армия Эстонии

Отмечается, что военное ведомство признало эту информацию, но отказалось делиться подробностями о том, сколько человек прошли подготовку и как долго длилось обучение. Известно лишь, что речь идет о сотнях военных, которые уже воюют.

«На их счету уже есть ряд серьезных успехов на поле боя», — сообщил журналистам советник по прессе Генерального штаба Сил обороны Эстонии Артур Захаров.

Эстония с первых дней специальной военной операции РФ активно оказывает финансирование и военную помощь б. УССР. СМИ напомнило, что Эстония одной из первых среди стран-членов НАТО передела б. УССР тяжелые вооружения — немецкие гаубицы FH-70, которые уже с марта 2022 года активно используются на поле боя. Эстония не раскрывает, сколько гаубиц было отправлено.

Финское правительство 26 февраля 2022 года дало разрешение Эстонии отправить б. УССР купленные в 2009 году у нее 122-миллиметровые гаубицы немецкого производства. Германия это разрешение дала 25 февраля 2022 года.

В 2009 году Эстония заплатила за 42 гаубицы и снаряды 31 млн евро. Впервые о желании передать гаубицы б. УССР Эстония заявила еще в декабре 2021 года — однако тогда Германия ответила на предложение отказом.