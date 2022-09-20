* Талибы — запрещённая в России организация

Нили, Афганистан, 20 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В афганской провинции Дайкунди талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно выселили десять семей из уезда Хадир. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Afghanistan Matters Афганистан

Местный источник, не пожелавший назвать своё имя, сообщил, что это было предпринято после того, как около двух недель назад в ходе судебного разбирательства в этом районе был убит член «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его словам, между двумя жителями кишлака Киан произошёл вооружённый конфликт, в ходе перестрелки был убит талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а стрелявший скрылся с места происшествия.

После инцидента радикалы потребовали от жителей задержать и выдать им беглеца, причём заставили их дать письменное обязательство о принудительном выселении его семьи.

Источник сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в заложники двух жителей и предупредили, что заложники не будут освобождены до тех пор, пока семья беглеца не покинет кишлак. Жители были вынуждены заставить эту семью покинуть кишлак. Десять семей родственников беглеца также покинули свои дома и уехали из-за страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко обращаются с жителями уезда Хадир. Семьи бывших силовиков покинули этот район, опасаясь преследований со стороны радикалов.

В 2021 году 14 хазарейцев, сотрудников сил безопасности бывшего правительства Афганистана, были арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Хадир, а затем казнены без суда и следствия.