Донецк, 20 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Киевские боевики за полчаса выпустили по территории Донецкой Народной Республики 17 снарядов, сообщили 20 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:22 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также в 9:15 боевики ВСУ выпустили по Зайцево шесть снарядов калибра 152 мм, в 9:35 мск — по Яковлевке три снаряда калибра 152 мм, в 9:42 мск — по Кировскому району Донецка пять снарядов калибра 155 мм.