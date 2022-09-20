Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Злоумышленники разослали по электронным адресам образовательных учреждений Петербурга и Ленинградской области угрозу отравить питьевую воду, из-за чего правоохранительные органы проверили более 90 объектов, сообщил 20 сентября телеканал «Санкт-Петербург».

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

Анонимные письма с угрозой поступили на электронные почтовые ящики образовательных учреждений Северной столицы и Ленобласти, а также Петербургского метрополитена.

«Правоохранители проверили более 90 объектов. В результате взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. В ходе проверки было эвакуировано свыше 3 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Напомним, ранее злоумышленники на протяжении нескольких лет «минировали» суды, а также образовательные и медицинские учреждения города. Однако после начала специальной военной операции России на территории быв. УССР количество угроз от от злоумышленников резко сократилось.

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