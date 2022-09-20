Приморский край, 19 ноября, 2004, 04:21 — ИА Регнум. В Приморье решено использовать практику зарубежных портов о запрете заходов в порт судов без страховых полисов. Для этого предстоит разработать соответствующий краевой закон. К такому решению пришли участники совещания по безопасности мореплавания.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, по словам гендиректора ОАО "ДНИИМФ" Ярослава Семенихина, в последние годы уровень безопасности мореплавания в целом в стране, и в том числе в Дальневосточном регионе, значительно понизился. Если в советском государстве вопрос безопасности на море был одним из основных, то в настоящее время приоритетной задачей судовладельцев является получение прибыли.

"Изменение форм собственности на морские суда и портовую инфрастуктуру по сравнению с доперестроечным периодом привело к потере судовладельцами социальной ответственности за безопасность мореплавания, жизнь и здоровье моряков. Кроме того, на сегодня в РФ отсутствует определенная структура, ответственная и ведающая вопросами мореплавания. Серьезным недостатком является и отсутствие в системе управления мореплаванием региональных (приморских) органов власти и управления", - подчеркнул Ярослав Семенихин.

По мнению участников совещания, особую опасность представляют старые суда со сроком службы более 25 лет, многие из которых переведены под "удобные" флаги из-за их неудовлетворительного технического состояния. Именно эти суда необходимо усиленно проверять портовым властям.

Как было отмечено на заседании, также одной из основных причин аварий морских судов является низкая профессиональная подготовка кадров, в том числе докеров в портах, которые неправильно производят укладку и крепление грузов. Уже много лет не ведется дополнительное обучение и повышение квалификации докеров-механизаторов в учебных центрах при вузах края. Решение этой задачи позволит значительно повысить безопасность укладки и крепления грузов на судах в морских портах края. Признано необходимым проведение детальных инспекций судов с признаками опасных.