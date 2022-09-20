Чебоксары, 20 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Чувашии в январе–августе 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом темпы жилищного строительства возросли на 87,8%, в том числе индивидуального — в 2,6 раза. Соответствующие данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталия Николаева ИА REGNUM Строительство жилья в Чебоксарах

За восемь месяцев в республике построено 7650 квартир общей площадью 742 042 кв. метров. Это на 87,8% больше по сравнению с январём — августом 2021 года.

В структуре введённого жилья жителями республики построено 490 687 кв. метров. Объём индивидуального жилищного строительства за указанный период возрос в 2,9 раза. Отметим, что статистиками учитываются жилые дома, построенные населением на земельных участках для ведения садоводства.

Ввод жилья в расчёте на 1 тыс. человек населения в январе–августе 2022 года в целом по республике составил 619,2 кв. метра.

Напомним, в 2021 году в Чувашии введено в эксплуатацию 716 716 кв. метров жилья, что на 24,1% больше к уровню 2020 года. Из них 388 696 кв. метров приходится на частное домостроение.

Как сообщало ИА REGNUM , в мае 2022 года чувашские власти поддержали расширение критериев предоставления участков без торгов для развития жилищного строительства, в том числе для восстановления прав дольщиков.