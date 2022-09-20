Донецк, 20 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Референдумы на территориях Донецкой и Луганской Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей «в корне изменят ситуацию», отметил 20 сентября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«СВО сворачивается и объявляется война. Не может происходить специальная военная операция, когда у тебя враг на территории страны находится. Соответственно и перевод экономики в военное русло, и частичная мобилизация, всё это подразумевает вхождение территории в состав России», — полагает Руденко.

Кроме того, с момента, когда освобожденные территории станут российскими официально, Москва сможет превентивно использовать для их защиты ядерное оружие, и эта угроза станет «холодным душем для многих горячих голов», добавил военкор.

Как сообщалось ранее, власти Донецкой и Луганской Республик, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей заявили о необходимости проведения референдумов о вхождении в состав России. Предполагается, что референдумы пройдут осенью 2022 года.