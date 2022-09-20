Магас, 20 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Ингушетию включили в число субъектов РФ, где будет в пилотном режиме внедрен проект исламского банкинга. Власти региона рассчитывают с помощью этого кредитного инструмента существенно увеличить интерес населения к банковским продуктам. Большое значение имеет это направление банковских услуг и для бизнеса. Об этом 19 сентября сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

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«Хорошая новость для жителей республики. Ингушетию включили в пилотный проект по введению исламского банкинга в финансовую систему России. Перспектива привлечения исламской банковской системы в регионы нас сильно заинтересовала. <…> Параллельное использование банками модели исламского банкинга существенно изменит текущую ситуацию в регионе, где основное население исповедует мусульманскую религию», — написал Калиматов в своем телеграм-канале.

По словам ингушского лидера, в настоящее время в Ингушетии самый низкий процент кредитования населения. Показатель прироста задолженности составил в 2022 году менее 10 тыс. рублей на одного жителя. Причиной отказа населения от кредитов кроется в запретах в исламе процентов на заем. Внедрение исламского банкинга, принципы которого удовлетворяют традициям мусульман, может исправить ситуацию и послужит развитию экономики региона.

Ранее сообщалось, что Центробанк определил первыми регионами для введения исламского банкинга Чечню и Дагестан.