20 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Нарастающая агрессия НАТО заставляет жителей Донбасса ускорить своё вхождение в состав России. Наши соотечественники понимают, что у них может быть только одно будущее — в составе России. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 13:14 — REGNUM Известие о том, что вслед за ЛНР и ДНР вопрос о проведении референдума о присоединении к России поставила Херсонская область б. УССР, общественность встретила с воодушевлением. НАТО нацелено на истребление народа Донбасса — кровавые обстрелы Донецка 19 сентября это только подтверждают. Стать частью России — единственный шанс на спасение, считают люди.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отлично, на данный момент времени это нужно в первую очередь для безопасности народных республик», — считает Антон Вегель.

«Жители ДНР И ЛНР слишком долго страдали от действий киевской хунты. Референдум — это возможность для них, чтобы больше не переживать за свою безопасность», — считает Виктор Алексеев.

«Вся Россия ждет этого! Для всех нас это будет огромная радость! Наконец-то люди из ДНР и ЛНР не будут бояться за свои жизни!» — поддерживает Галина Поспелова.

«Донбасс очень долго ждал этого, и пора бы им уже получить желаемое», — пишет Иван Шустров.

«Всегда примем тех, кто 8 лет давил нацистов ВСУ!» — отметил Ю. Быков.

«Я надеюсь, что референдум пройдет в ближайшее время и нацисты не смогут совершить никаких диверсий и провокаций, Донбасс — это русская земля!» — поделилась Ангелина Максимчук.

«Потому что Донбасс — это Россия. Так было исторически, и так будет теперь ВСЕГДА. Добро пожаловать домой, братья», — напутствовал Казимир Козлов.

«Херсон — наш родной город. Как о Одесса, и Николаев. Так что не вижу никакой проблемы», — отметил Осип Шичкин.

«Добро пожаловать домой», — соглашается Дмитрий Юдин.

«Следующими будут Николаевская и Одесская области», — развивает тему Юлия Иванченко.

«Ждем и с радостью примем! Инициативу из народа всегда приятно наблюдать!» — поделилась Светлана Зеленина.

Донбасс — это Россия! (c) ИА REGNUM

«Если в Киеве референдум провести, то полмира офигеет от его итога: у нас большинство за Россию, просто виду никто не подаёт, все просто ждут этого момента», — предлагает Кристина Довженко.

«Нужно как можно быстрее республики принимать в состав России! Мы один народ и одна страна», — призывает Антон Куршин.

«Это все делается для того, чтобы народ ощутил себя более свободно и спокойнее!» — считает Диана Казанцева.

«Дай Бог, чтобы уже наконец люди смогли быть частью страны, ради которой они так долго стояли против нацистов, отстаивая свою историю и свои права», — пожелала Юлия Муратова.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс подготовки к референдумам в республиках Донбасса запущен 19 сентября. По мнению глав ЛНР и ДНР, вопрос вхождения в состав России является первоочередным.

20 сентября стало известно, что с просьбой немедленно провести референдум о вхождении в РФ обратился Общественный совет Херсонской области. Глава ДНР Денис Пушилин и его коллега в ЛНР Леонид Пасечник уже обсудили необходимость синхронизации дальнейших действий в этом вопросе.

Эта инициатива привела в бешенство киевских террористов, они усилили обстрелы освобожденных территорий. О том, что референдум о присоединении Луганской Народной Республики (ЛНР) может состояться уже в ближайшие выходные — 24–25 сентября 2022 года, известил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв.

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