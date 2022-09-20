Москва, 20 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Российский актёр Владимир Шинов скончался в возрасте 54 лет. Об этом 20 сентября сообщил актёр Денис Матросов в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память», — написал Матросов.

Он не уточнил причину смерти Шинова.

Шинов родился 31 января 1968 года. Он снимался в таких сериалах, как «Склифосовский», «Глухарь», «Тихий Дон».