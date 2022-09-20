Красноярск, , 12:18 — REGNUM Указ Владимира Зеленского о создании военных администраций в населённых пунктах в Херсонской области — это часть стратегии киевского режима по оккупации русских земель, не желающих жить под эгидой неонацистов. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения «Коммунистической партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв, комментируя заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что в Херсоне не будут исполнять указ Зеленского об администрациях.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Плюс, это очередная коррупционная схема режима Зеленского по созданию хлебных должностей, за которые будут платиться зарплаты из их бюджета, а полномочий и реальной власти у них не будет», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По словам Андрея Селезнёва, власти Херсонской области не должны реагировать «на административно-коррупционное творчество официального Киева».

Эксперт подчеркнул, что сейчас необходимо «укреплять оборону Херсонской области, развивать наступление на юге, включить область в состав России».

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский издал указ о создании военных администраций в 15 населённых пунктах Херсонской области. В ответ заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что указы главы киевского режима Владимира Зеленского не обладают юридической силой и никак не относятся к Херсонской области.

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