Красноярск, 20 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Указ Владимира Зеленского о создании военных администраций в населённых пунктах в Херсонской области — это часть стратегии киевского режима по оккупации русских земель, не желающих жить под эгидой неонацистов. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения «Коммунистической партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв, комментируя заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что в Херсоне не будут исполнять указ Зеленского об администрациях.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Плюс, это очередная коррупционная схема режима Зеленского по созданию хлебных должностей, за которые будут платиться зарплаты из их бюджета, а полномочий и реальной власти у них не будет», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По словам Андрея Селезнёва, власти Херсонской области не должны реагировать «на административно-коррупционное творчество официального Киева».

Эксперт подчеркнул, что сейчас необходимо «укреплять оборону Херсонской области, развивать наступление на юге, включить область в состав России».

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский издал указ о создании военных администраций в 15 населённых пунктах Херсонской области. В ответ заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что указы главы киевского режима Владимира Зеленского не обладают юридической силой и никак не относятся к Херсонской области.

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