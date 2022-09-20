Москва, 20 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Жизненно важными интересами для России являются поддержание мира, стабильности и безопасности в Каспийском регионе. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова «Каспий — уникальный регион добрососедства», опубликованной в журнале «Международная жизнь».

AnastassiyaL Берег Каспия

По его мнению, словам, также главным для России остаётся развитие Каспийского региона на основе добрососедства, доверия и сотрудничества прибрежных государств, реализация экономического потенциала Каспия к взаимной выгоде прикаспийских стран

«Все важнейшие каспийские вопросы должны решаться исключительно пятью прибрежными государствами — Россией, Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменией. Вмешательство извне внерегиональных сил недопустимо», — подчеркнул Лавров.

ИА REGNUM ранее сообщало, до распада СССР Каспийское море было фактически «внутренним озером» СССР и Ирана.

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