Усть-Канский район, Алтай, , 12:16 — REGNUM Жителей Усть-Канского района Республики Алтай предупредили о старте ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем «К. Э. Циолковский».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» Роскосмос

Возможны падения отделяющихся частей ракеты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Старт носителя состоится с космодрома Байконур в Казахстане 21 сентября в 20 часов 54 минуты по местному времени. Резервные даты запуска назначены на 23, 24 и 25 сентября.

«Уважаемые жители и гости Усть-Канского района Республики Алтай. В период запуска космического аппарата просим Вас быть предельно внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта», — отметили в ведомстве, призвав сообщать о фактах падения фрагментов.