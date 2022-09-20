Красноярск, , 12:34 — REGNUM В Красноярском крае глава региона Александр Усс вручил ключи от 82 новых автобусов руководителям автотранспортных предприятий края. 56 автобусов из 82 будут ездить по дорогам Красноярска, а остальные 26 отправятся в другие города региона. Новая техника поставляется предприятиями по губернаторской программе «Новый автобус». Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Автобусы Krskstate.ru

«По программе обновления пассажирского транспорта предприятия края к концу этого года получат более 300 автобусов, это обеспечит обновление подвижного состава краевого АТП на 60% и на 30% — у муниципальных перевозчиков. Новый современный транспорт будет обеспечивать безопасные, качественные и комфортные перевозки жителей региона», — сказал Александр Усс.

Транспортные средства, поступившие в Красноярский край, будут работать на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Новые автобусы марок «ЛиАЗ», «ПАЗ» и «YUTONG» оборудованы терминалами для безналичной оплаты, видеонаблюдением, системой безопасности и оборудованием для перевозки маломобильных граждан.

«Всего до конца года автопарк краевых предприятий обновится на 319 машин. Программа финансируется из краевого бюджета, в текущем году на нее выделено более 3,5 млрд рублей», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Лабытнанги (Ямал) обновляют автобусный парк. Транспортные средства оснащены двигателем, работающем на компримированном природном газе — метане. До конца года город получит ещё 10 единиц транспорта.

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