Оренбург, 20 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ночь на 21 сентября ожидаются заморозки. Об этом сообщает оренбургский гидрометцентр.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

Существенно похолодает в северных и восточных районах региона. Столбик термометра может опуститься до — 2°С.

Стоит отметить, что в температурах воздуха будут резкие колебания. Уже днём наступит жара. Воздух прогреется до +30°С. Такая же погода ожидается и 22 сентября.