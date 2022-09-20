Тбилиси, , 12:15 — REGNUM Сотрудники полиции вывели из захваченного отделения «Банка Грузии» в Кутаиси двух человек, которые, вероятно, были заложниками. Об этом 20 сентября сообщает телеканал Mtavari arkhi.

По информации журналистов, мужчину и женщину, вышедших из банка посадили в полицейскую машину. Очевидцы говорят, что в здании на момент захвата его вооруженным мужчиной было около десяти человек, включая сотрудников и клиентов.

В МВД Грузии пока не сообщали о заложниках. В Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространяют видео, сделанное якобы в здании захваченного банка. Там одетый в камуфляж и балаклаву мужчина потребовал доставить ему $2 млн. Он также заявил, что установил в здании бомбы.

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