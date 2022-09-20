Самара, 20 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Более десяти миллиардов рублей направят на развитие сферы здравоохранения Самарской области в 2023—2025 годах. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Вопрос участия Самарской области в федеральных программах по отрасли здравоохранения был рассмотрен на совещании регионального правительства.

По словам заместителя министра здравоохранения регионаСергея Вдовенко, эти средства намерены направить на возведение новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, отделений врачей общей практики, а также закупку оборудования и оснащение медучреждений.

Он также добавил, что более чем на один млрд рублей увеличится финансирование программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Сообщается, что с 2023 года в регионе будут реализовываться две новых программы. Одна из них — массовое обследование новорожденных на наследственные и врожденные заболевания. На эти цели в 2023 году из федерального бюджета намерены направить около 40 млн рублей. На оснащение учреждений медицинскими изделиями для реабилитации из средств федерального бюджета будет выделено 120 млн рублей.

Отмечается, что за четыре года в Самарской области появилось 110 новых объектов здравоохранения, специалисты отремонтировали около 200 поликлиник и больниц, в медицинские учреждения поступило порядка 14 тысяч единиц медицинского оборудования.