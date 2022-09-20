Рига, 20 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум.

CeeGee Байрактар ТБ2

За месяц проведения сбора средств на покупку ударного беспилотника турецкого производства «Байрактар» для ВСУ так и не удалось набрать необходимых 5 млн евро. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Итоговая сумма сбора — 862 693 евро, то есть чуть более 15%. Теперь решается вопрос, куда направить собранные деньги. Министр обороны Артис Пабрикс предложил направить средства на зимнюю одежду и другие актуальные нужды военных б. УССР.

«Учитывая, что стоимость Bayraktar относительно высока, мое предложение, если доноры согласятся, — переориентироваться на неотложные потребности. На сбор денег на покупку Bayraktar уйдет больше времени, а военные б. УССР сейчас переходят в наступление, и приближаются холода», — заявил министр.

Минобороны в этом проекте обещало помочь с логистикой и другими процессами.

Инициатор сбора средств на ударных беспилотник латвийский музыкант Ральф Эйландс сообщил агентству ЛЕТА, что пока не может ответить на вопрос, согласится ли с предложением министра, так как ему необходимо проконсультироваться с другими инициаторами кампании.